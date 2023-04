Québec ignore si son programme d’emploi est un succès

Le gouvernement Legault ne sait pas encore si son programme de requalification d’emploi en techno est un succès ou un échec, a reconnu sa ministre de l’Emploi, mercredi.

« On devrait avoir ces données à jour, pour les 2 610 diplômés, cet automne », a précisé la ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, lors de l’étude des crédits budgétaires du ministère de son ministère, mercredi.

On ne sait donc pas si le Programme pour la requalification et l’accompagnement en technologies de l’information et des communications (PRATIC) est une réussite ou non, c’est-à-dire si les diplômés sont en emploi dans le domaine de formation subventionné par le gouvernement québécois.

« Le défi que l’on a, en toute transparence, avec des programmes comme le PRATIC, c’est de suivre ces diplômés dans leur évolution », a poursuivi la ministre, en réponse à une question de la porte-parole libérale en matière d’Emploi, Madwa-Nika Cadet.

« Suivre des résultats de près, c’est extrêmement important pour moi. On veut s’assurer que les programmes que l’on met en place fonctionnent », a assuré la ministre interrogée à ce sujet.

Le PARAF déposé

Questionnée sur son autre programme d’emploi, le Programme d’aide à la relance par l’augmentation de la formation (PARAF), la ministre a confirmé que l’exercice de reddition de compte était terminé pour celui-là et a accepté de le déposer en commission.

En septembre dernier, Le Journal avait révélé que Québec ne savait pas si les participants de son programme-vedette avaient obtenu un meilleur emploi dans leur nouveau domaine, malgré les 103 de millions investis en grande pompe par l’État québécois.