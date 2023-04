Québec, ville gourmande: pari réussi pour Arnaud Marchand avec son troisième resto, Le Bedeau

J’avais entendu beaucoup de bien du Bedeau, le dernier né du chef entrepreneur Arnaud Marchand, avant de tenter l’expérience récemment. Et j’ai adoré le concept du restaurant où le vin dicte le menu. C’est péché tellement c’est bon!

Les accords mets-vin n’ont rien de nouveau. Là où le Bedeau innove depuis son ouverture en août dernier, c’est dans l’inversion des accords. Le vin est choisi d’abord et un plat est ensuite élaboré pour mettre en valeur ses lignes aromatiques.

«Le but est d’expliquer cette relation avec la nourriture et le vin, les épices et le vin, et je trouve que c’est vraiment incroyable comme démarche. Il y a une expérience qui est complètement différente», m’explique Arnaud Marchand, accoudé au bar du magnifique restaurant de la rue Saint-Jean, dans les locaux d’un ancien Mikes.

Après avoir mis de l’avant le terroir boréal au resto Chez Boulay et le règne végétal avec Les Botanistes, Arnaud voulait, avec ce troisième restaurant, éduquer sur le vin.

«J’adore aller manger dans les bars à vin. Puis, quand j’ai vu le local ici, je me suis dit: c’est quelque chose autour du vin qu’on va faire», ajoute celui qui s’est fait connaître lors de son passage à l’émission Les Chefs! en 2010.

Ne cherchez pas à reconnaître l’établissement d’avant. Absolument tout a été refait. La nouvelle déco a pris naissance lorsqu’Arnaud a déniché par hasard sur Marketplace un immense meuble d’église.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

À partir de là, un hommage à notre patrimoine culturel s’est imposé: une porte de confessionnal qui mène aux toilettes, un calice comme logo, des tuyaux d’orgue en guise de rambarde. Les clins d’œil sont juste assez subtils pour ne pas tomber dans la caricature. Le résultat est un décor chaleureux et élégant conçu par la firme d’architectes LemayMichaud.

Simple sans être simpliste

Arnaud a confié les commandes du Bedeau au chef-copropriétaire Pierre Gagnon, un complice de longue date de Chez Boulay.

En cuisine, il s’amuse comme un poisson dans l’eau à créer de nouvelles recettes pour accompagner les vins.

Car, soyez avisés, la carte n’est pas statique au Bedeau : elle change pratiquement toutes les semaines selon l’arrivage des vins, mais aussi des produits de saison.

«C’est le plus gros challenge, reconnaît Pierre. C’est une bonne gymnastique.»

Ce dernier privilégie les plats à partager ou en formule tapas. Le menu découverte cinq services est aussi une formule très appréciée de la clientèle (80 $ ou 135 $ avec le vin).

photo fournie par Le Bedeau

J’aime la proposition du Bedeau, qui permet de goûter à des vins qu’on n’aurait pas osé choisir à la bouteille.

Le chef précise que même si l’accord donne la meilleure expérience, l’assiette est conçue pour être excellente même sans vin.

Des accords parfaits

J’ai opté pour des plats à la carte (on en conseille deux ou trois par personne) et une fabuleuse planche de fromages et de charcuteries. La qualité des accords m’a charmée ! On peut même parler de communion pour les patatas bravas, des tapas typiquement espagnoles, revisitées avec l’ajout d’un saucisson sobrassada qui se mariait à merveille à un vin de la Loire.

photo Marianne White

Le chef me confie que ce plat – qui ne restera pas sur le menu très longtemps encore – est né un peu par hasard, lors d’un après-midi de dégustation. Les échantillons de saucisson et de vin ont rapidement créé une union parfaite.

photo Marianne White

«J’aime ça revisiter une cuisine qui est très simple, mais qui fonctionne depuis des années pour une raison», explique Pierre.

J’ai un faible pour ce type de cuisine misant sur quelques bons ingrédients et qui épate malgré une apparente simplicité. C’était le cas pour le crabe des neiges, sublimé avec une brioche aux jalapenos et au fromage 1608, ainsi qu’un beurre à la bisque.

Une adresse à découvrir pour briser la routine ou une occasion spéciale.

Le Bedeau, qui s’apprête à vivre son premier été complet, profitera d’une terrasse dès l’arrivée des beaux jours.

Le Bedeau

https://lebedeau.com

100, rue Saint-Jean, Québec

Ouvert du mercredi au samedi soir