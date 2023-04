Repêchage de la NFL: des analystes de renom élogieux envers les espoirs québécois Matthew Bergeron et Sidy Sow

Pour la première fois en 35 ans, deux Québécois pourraient être sélectionnés au repêchage de la NFL dans la même cuvée. Rien de tel pour réaliser l’ampleur de leur talent que de voir ce qu’en disent les plus importants analystes en la matière et à la lumière des évaluations, il est permis de voir grand pour Matthew Bergeron et Sidy Sow.

• À lire aussi: Matthew Bergeron a failli abandonner le football

C’est jeudi soir que se met en branle le repêchage annuel, en direct de Kansas City. Ce qui est devenu l’un des événements phares de la puissante machine de la NFL aura des répercussions jusque chez nous.

Bergeron, bloqueur originaire de Victoriaville, a évolué à l’Université de Syracuse. Sow, garde de Bromont, s’est fait remarquer à l’Université Eastern Michigan. Ils sont en lice et clairement pas comme figurants.

Selon les analystes les plus reconnus, Bergeron devrait recevoir l’appel tant attendu vendredi soir, lors de la deuxième ronde. Dans le cas de Sow, c’est plus flou, mais plusieurs lui prévoient le grand moment quelque part entre les rondes 4 à 7, samedi après-midi.

Une surprise pour Bergeron?

Dans le cas de Bergeron, tous les rêves semblent permis.

«La valeur de Bergeron est à la hausse depuis le camp d'évaluation (Combine) et j'ai même entendu son nom comme un possible choix de premier tour», a laissé planer le vétéran analyste du repêchage Mel Kiper, lors d’une récente visioconférence organisée par le réseau ESPN.

Ce dernier classe l’ancien des Filons du Cégep de Thetford Mines comme le sixième meilleur joueur disponible à sa position et comme le 46e meilleur espoir au total. Voilà qui enverrait donc Bergeron chez les Patriots, qui détiennent cette sélection.

• À lire aussi: Voici pourquoi les Jets ont raison d’avoir payé pour Aaron Rodgers

«Il y aura une bonne valeur pour les bloqueurs en deuxième ronde. C’est une bonne cuvée. Il pourrait jouer à n'importe quelle position en Nouvelle-Angleterre, qui a acquis Riley Reiff sur le marché des joueurs autonomes et qui a Trent Brown, qui sera joueur autonome en 2024, sur le côté gauche», a ajouté Kiper.

C'est un avis qui n'est pas forcément isolé et que partage Tom Pelissero, de NFL Network, qui a identifié Bergeron parmi ses six candidats pouvant causer une surprise en étant repêchés en première ronde.

Photo courtoisie Orange de Syracuse

De bonnes qualités

Daniel Jeremiah, qui décortique aussi les vidéos de centaines d’espoirs à chaque année pour NFL Network, croit que Bergeron n’a pas de lacune majeure dans son jeu.

«Il a une très bonne base. Il fait un bon travail pour tenir longtemps son bloc et il a une bonne vitesse sur ses déplacements latéraux. Je le vois comme un joueur très solide dans l’ensemble», a-t-il dit en appel conférence.

Même s’il a terminé sur la deuxième équipe d’étoiles de la conférence ACC la saison dernière après quatre saisons comme bloqueur, certains estiment que Bergeron devra faire la transition comme garde dans la NFL. Ce n’est pas la vision de Jeremiah.

«Je sais qu’il pourrait le faire, mais je ne vois pas de raisons de le changer de position. Il a tous les mouvements et aptitudes pour jouer bloqueur au prochain niveau.»

Protection de passe

Photo courtoisie, Université de Syracuse

Si Bergeron fait l’unanimité sur le jeu au sol, certains se montrent plus réservés sur ses aptitudes en protection de passe, sans toutefois parler de drapeau rouge.

«Il est très vif dès que le ballon est mis en jeu et il fait un bon travail pour attaquer les joueurs défensifs sur le jeu au sol. Il n’arrête jamais jusqu’au sifflet.

«En protection de passe, de manière générale, il tient quand même bien son bout. Il y a deux matchs où ça a semblé plus difficile, contre Clemson et contre Michigan State. Il a connu une très bonne semaine au Senior Bowl contre des joueurs très talentueux», a mentionné un autre analyste d’ESPN, Todd McShay, en appel conférence la semaine dernière.

Dane Brugler, qui produit chaque année sa bible du repêchage baptisée «The Beast» sur le site Athletic, croit que Bergeron est le cinquième meilleur bloqueur disponible et le classe au 54e rang au total.

Pour sa part, Bergeron refuse de s’emporter malgré tout ce qui se dit et s’écrit à son sujet.

«J’en laisse beaucoup! C’est trois à quatre mois où on décortique tout ce que tu es sur le terrain et en tant que personne. Les gens cherchent tout pour faire des articles et je ne veux pas regarder en détail tout ce qui se dit sur moi.

«Déjà, être capable de dire que je suis en position d’être repêché, c’est un très bel accomplissement. Le compétiteur en moi veut être repêché le plus haut possible, mais il ne faut pas oublier que le repêchage, même si le monde grossit et embellit ça, c’est juste une porte d’entrée pour aller dans la NFL», a-t-il réagi.

De bons mots sur Sow

PHOTO FOURNIE PAR L'UNIVERSITÉ EASTERN MICHIGAN, STEVE KING

De son côté, même si Sidy Sow n’a pas la même certitude d’être repêché que Bergeron, les astres semblent bien s’enligner.

Le Bromontois a établi un record à son université avec 56 matchs joués, dont 54 comme garde partant.

«Il a de très bonnes mains et il est agressif, très physique. On voit qu’il recherche toujours le contact jusqu’à la fin du jeu. Il peut travailler des choses sur sa base et son équilibre, mais il bouge beaucoup mieux que ce à quoi on s’attendait de lui.

«Il a couru 5,07 verges sur 40 verges, ce qui est exceptionnel à 323 livres. Tout ça va l’aider à sortir à la troisième journée du repêchage. Il s’est vraiment aidé durant le processus d’évaluation», a louangé Todd McShay.

Getty Images via AFP

«Quand tu étudies de la vidéo tard dans la nuit, avec la fatigue, tu espères juste qu’un joueur sorte du lot. Sidy Sow a été l’un de ces joueurs pour moi quand j’ai étudié le match contre Arizona State. Comme garde à gauche, il est énorme. Il est tout en puissance dans le haut du corps», a renchéri Daniel Jeremiah, qui l'évalue comme le 104e meilleur espoir du repêchage, ce qui en ferait un choix de quatrième tour.

Dane Brugler le classe pour sa part comme le neuvième meilleur garde disponible, avec une cote de quatrième ou cinquième ronde.

La seule fois dans l'histoire du repêchage que deux Québécois ont été sélectionnés la même année avait eu lieu en 1988.

LES QUÉBÉCOIS REPÊCHÉS DANS LA NFL

2021

Benjamin St-Juste, demi de coin (3e ronde, 74e choix), Washington

2017

Justin Senior, bloqueur (6e ronde, 210e choix), Seattle

2014

Laurent Duvernay-Tardif, garde (6e ronde, 200e choix), Kansas City

2001

Randy Chevrier, longues remises (7e ronde, 241e choix), Jacksonville

1996

Tshimanga Biakabutuka, porteur (1ère ronde, 8e choix), Caroline

1995

Mark Montreuil, demi de coin (7e ronde, 237e choix), San Diego

1990

Ian Beckles, garde (5e ronde, 114e choix), Tampa Bay

1988

Tommy Kane, receveur (3 e ronde, 75 e choix), Seattle

ronde, 75 choix), Seattle Brian Forde, secondeur (7e ronde, 190e choix), Nouvelle-Orléans

QUELQUES REPÊCHAGES SIMULÉS

Voici où certains sites spécialisés voient aboutir Matthew Bergeron et Sidy Sow au repêchage.

ESPN (Todd McShay)

Matthew Bergeron, 2 e ronde - 60 e rang (Bengals)

ronde - 60 rang (Bengals) Sidy Sow, 6e ronde - 182e rang (Rams)

ESPN, Matt Miller

Matthew Bergeron, 2 e ronde – 69 e rang (Rams)

ronde – 69 rang (Rams) Sidy Sow, 5e ronde – 163e rang (Giants)

Pro Football Focus

Matthew Bergeron, 53 e rang (Bears)

rang (Bears) Sidy Sow Non-classé

Athletic

Matthew Bergeron, 2 e ronde - 53 e rang (Bears)

ronde - 53 rang (Bears) Sidy Sow, 5e ronde - 146e rang (Saints)

Sporting News

Matthew Bergeron, 2 e ronde – 65 e rang (Texans)

ronde – 65 rang (Texans) Sidy Sow, 5e ronde – 151e rang (Seahawks)

NFL.com

Matthew Bergeron, 2 e ronde – 53 e rang (Bears)

ronde – 53 rang (Bears) Sidy Sow, 4e ronde – 118e rang (Commanders)

CBS Sports