Serge Beausoleil, un candidat comme futur entraîneur-chef des Remparts? «Je ne pense pas», dit Patrick Roy

Congédié par l'Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil pourrait-il être celui qui remplacera Patrick Roy derrière le banc des Remparts si ce dernier en venait bel et bien à céder sa place, la saison prochaine? «Je ne pense pas», a répondu l'actuel pilote de Québec, mercredi.

«Notre situation est assez claire. Simon [Gagné, actuellement adjoint] va être le prochain entraîneur, si lui le désire, a réitéré l'entraîneur-chef, faisant écho à ce que l'organisation dit depuis l'été dernier. Alors, à partir de là, on verra. Ce sera à lui de prendre sa décision.»

«S'il décide le contraire, on regardera pour autre chose, a poursuivi Roy. Pour le moment, le plan est clair, et je crois que l'on a été assez transparent avec tout le monde.»

Joutes verbales et réconciliation

Beausoleil, natif de Val-Bélair, était l'entraîneur de l'Océanic depuis 12 ans et son directeur général depuis la saison 2014-2015.

Au cours de ces 12 années, il s'est parfois engagé dans des joutes verbales avec Patrick Roy, comme lors de la série opposant leurs deux équipes, quelques jours avant son congédiement. L'entraîneur-chef avait notamment accusé les Remparts d'avoir «tenté de ridiculiser» son équipe en se passant la rondelle pendant plusieurs secondes dans leur territoire lors du deuxième match de la confrontation.

Mais au terme de la série, remportée en quatre rencontres par des Remparts beaucoup plus puissants, les deux hommes avaient enterré la hache de guerre, s'échangeant en riant la traditionnelle poignée de main.

Roy 🤝 Beausoleil pic.twitter.com/0LSxAx39Kg — XYZ - Remparts de Québec (@quebec_remparts) April 20, 2023

«Sa feuille de route est superbe»

Roy et Beausoleil se sont d'ailleurs parlé, mardi. «Quand tu vois un de tes confrères perdre son emploi, ça fait toujours de quoi, a souligné l'entraîneur-chef des Remparts. Mais comme on s'est dit au téléphone, il a quand même fait 12 ans. Et c'est fantastique ce qu'il a réussi à accomplir, sa feuille de route avec l'Océanic est superbe.»

«Je crois qu'il est fier du travail qu'il a accompli comme directeur général pour permettre à l'Océanic de faire le virage, de bâtir un bon noyau, a-t-il ajouté. C'est peut-être ce qui va lui manquer le plus: d'avoir pris le temps de rebâtir l'équipe. Mais le monde du hockey est un peu comme ça...»

À la barre de l'Océanic, Beausoleil aura remporté la Coupe du Président en 2015 et montré un dossier de 426 victoires contre 399 défaites. Le principal intéressé a d'ailleurs publié un message touchant sur sa page Facebook mardi, dans lequel il mentionne quitter Rimouski «le coeur gros.». «Mais notre âme, elle, a le sourire aux lèvres», a-t-il écrit également.

«Je viens d’être remercié pour la première fois de ma vie et j’accueille cette décision difficile avec humilité et reconnaissance, a commenté l'ancien pilote. Les 12 dernières années passées à Rimouski sont gravées à jamais dans ma mémoire. J’ai un attachement sans borne pour cette ville, cette région, ce bas du fleuve si accueillant, si passionné.»