Séries LNH: des joueurs qui dominent et qu’on n’attendait pas

Le premier tour des séries de la Coupe Stanley bat son plein et avant les matchs de mercredi, les 16 équipes ayant amorcé les éliminatoires les 17 et 18 avril étaient toujours dans le coup, signe que la plupart de leurs joueurs ont gardé le meilleur d’eux-mêmes pour la vraie saison.

Aussi, certains hockeyeurs surprennent par leurs performances à divers égards, offrant une chance à leur formation de remporter des rencontres cruciales. Voici quelques patineurs qu’on n’attendait pas nécessairement à l’aube des séries et qui étonnent.

- Roope Hintz, Stars de Dallas

En date de mercredi avant-midi, le meneur pour le total de points était l’attaquant Roope Hintz, avec quatre buts et sept mentions d’aide pour 11 points. Ce n’est certes pas le premier nom auquel des poolers ont pensé en effectuant leurs choix, puisque le Finlandais n’a pas la renommée des Connor McDavid et des Auston Matthews. Et c’est sans compter que les Stars ne sont pas tout à fait les favoris pour tout rafler.

Il reste que l’athlète de 26 ans a accentué son rythme de production, lui qui a amassé 75 points en 73 affrontements de saison régulière. À chacune de ses deux plus récentes sorties, il a inscrit trois aides pour mener les siens à la victoire face au Wild du Minnesota. De plus, il a réalisé un tour du chapeau dans le deuxième choc de la série. S’il poursuit sur la même voie, les Stars de Dallas retourneront en demi-finale d’association, ce qu’ils n’ont pu accomplir l’an passé.

- Evan Bouchard, Oilers d’Edmonton

Chez les Oilers, les incontournables comme McDavid et Leon Draisaitl continuent de récolter leur part de points, sauf qu’après cinq joutes contre les Kings de Los Angeles, le défenseur Evan Bouchard revendique autant de points (huit) que le célèbre numéro 97. Le jeune homme de 23 ans a pourtant obtenu 40 points en 82 sorties au cours de la campagne, donc une moyenne inférieure à 1,00 par match.

Or, celui ayant joué plus de 22 minutes par soir en moyenne lors des séries a inscrit son nom sur la feuille de pointage à chaque partie. Dans la cinquième, il a contribué à la remontée spectaculaire d’Edmonton, qui tirait de l’arrière 3 à 0 après une période, en totalisant un filet et deux aides.

-Brett Howden, Golden Knights de Vegas

Parmi les joueurs plutôt obscurs effectuant un boulot indispensable, il y a l’ailier Brett Howden, l’un des comeneurs pour le différentiel dans la Ligue nationale; à +6, il est à égalité avec Mitchell Marner et Morgan Rielly, des Maple Leafs de Toronto. Il a beau jouer environ 14 min 30 s par rencontre, mais il reste qu’il montre pleinement son utilité. Ces jours-ci, l’entraîneur-chef Bruce Cassidy l’utilise aux côtés de Chandler Stephenson et de Mark Stone, qui semble bien remis de ses blessures passées.

Howden a également causé des dégâts en offensive, touchant la cible deux fois dans le gain de 4 à 2 aux dépens des Jets de Winnipeg, lundi. Il a ainsi aidé les Knights à prendre une avance de 3 à 1 au premier tour.

- Jake Oettinger, Stars de Dallas

Si les Stars se trouvent en bonne position pour vaincre le Wild, c’est entre autres grâce au gardien Jake Oettinger, qui présente un taux d’efficacité de ,925, le deuxième plus élevé du circuit Bettman. Ayant cédé 12 fois en plus de 328 minutes, il vient de réussir un blanchissage dans le cinquième choc de la série, mardi.

Jusqu’à maintenant, l’athlète de 6 pi et 5 po semble encore plus imposant devant sa cage aux yeux de ses rivaux. En saison, son taux fut de ,919, sans oublier ses cinq jeux blancs et sa fiche étincelante de 37-11-11.

- Filip Gustavsson, Wild du Minnesota

Le Wild peut remercier l’ancien des Sénateurs d’Ottawa pour les avoir gardés dans la lutte. Acquis en retour de Cam Talbot l’été dernier, il présente un taux de ,928 et une faible moyenne de buts alloués de 2,01. Le Suédois a gagné la confiance de l’instructeur-chef Dean Evason, vertement critiqué par les partisans pour avoir utilisé Marc-André Fleury dans le deuxième affrontement face aux Stars.

Si le Québécois a été malmené à son seul départ des éliminatoires 2023, c’est tout le contraire pour Filip Gustavsson. Il a notamment repoussé 51 rondelles pour mener le Minnesota vers un triomphe de 3 à 2 en prolongation en lever de rideau. Si ses coéquipiers veulent combler le retard, ils devront souhaiter que le gardien maintienne sa cadence du calendrier régulier, pendant lequel il a totalisé trois coups de pinceau en 39 sorties et conservé un taux de ,931.