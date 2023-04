Tramway: le bureau de projet perd sa directrice de la division commerciale

Alors que le processus d’approvisionnement du tramway bat son plein, le bureau de projet perdra vendredi sa directrice de la division commerciale dont la tâche principale était de superviser les appels d’offres.

Brigitte Chrétien

Directrice

Brigitte Chrétien, dont le salaire annuel brut de base dépasse actuellement les 352 000 $, quittera ses fonctions vendredi, a appris Le Journal. Embauchée en 2019 pour un contrat renouvelable de deux ans, elle avait notamment pour tâche de « préparer les appels de proposition et les appels d’offres pour le choix d’un consortium ».

En 2021, son contrat a été renouvelé pour une durée indéterminée, mais cette haute dirigeante a récemment décidé de partir. « Son départ résulte d’une décision personnelle mûrement réfléchie qui a été acceptée par la Ville de Québec, a fait savoir la porte-parole Miriam Bard-Dumont. Mme Chrétien a mené avec succès toutes les étapes légales conduisant à la signature du contrat pour le matériel roulant, ainsi que plusieurs ententes d’importance avec des tiers. »

Processus en cours

Ce départ intervient alors que la Municipalité vient d’achever le volet « matériel roulant » du processus d’approvisionnement du tramway en signant un contrat avec la multinationale française Alstom.

Par contre, le volet « infrastructures » du même processus — qui représente la part du lion du contrat — est toujours en cours.

Deux consortiums (Mobilité de la Capitale et ModerniCité) ont montré de l’intérêt pour ce volet dès février 2022. Les propositions techniques et financières doivent être déposées cet été, tandis que la sélection du consortium choisi doit avoir lieu à l’automne 2023.

La portée du départ minimisée

Le départ de cette haute dirigeante du bureau de projet du tramway pourrait-il nuire aux discussions actuelles avec les consortiums ?

« Pour la suite du processus d’approvisionnement, soit le volet des infrastructures, la relève sera assurée par une nouvelle directrice commerciale qui se trouve déjà parmi nous. Le processus était planifié et le transfert de connaissances a ainsi été effectué dans les meilleures conditions », a répliqué Mme Bard-Dumont sans fournir le nom de celle qui remplacera la juriste expérimentée.

Mme Chrétien est spécialisée en droit de la construction et en gestion de contrats de construction depuis plus de 20 ans. Celle qui a déjà été directrice Affaires commerciales — Infrastructures pour SNC-Lavalin est présentée comme « experte dans la rédaction et la négociation des divers contrats requis dans le cadre de projets clés en main en mode partenariat public-privé ».