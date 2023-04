Troisième lien: un beau grand bateau

Donc, si nous avons bien compris, le gouvernement Legault a tiré la plogue sur le 3e lien parce que des études sérieuses ont démontré, preuves à l’appui, que le télétravail est là pour rester.

Que ce n’est pas une mode, un phénomène passager, mais un mouvement de fond.

Que dis-je? Une révolution!

Plus besoin de creuser un tunnel pour les automobilistes, car les gens ne prendront plus leur automobile pour aller travailler.

Ils vont rester chez eux.

Et accomplir leur tâche en pyjama.

ABANDONNONS LES Centres-villes!

Bon, OK, d’accord.

Mettons que c’est vrai.

Mettons que le télétravail va effectivement tout changer.

Pourquoi devrions-nous investir dans les centres-villes, alors?

À quoi ça sert de construire des tours à bureaux à Québec et à Montréal si les gens ne se déplacent plus pour gagner leur vie, comme l’affirme la CAQ?

Soyons cohérents!

Conséquents!

Écoutons les scientifiques! Les démographes! Les urbanistes!

Si la révolution du télétravail rend la construction d’un tunnel obsolète (tunnel qui, il y a quelques semaines à peine, nous était présenté comme la solution miracle à tous les problèmes qui empoisonnent depuis des décennies la vie des travailleurs de la grande région de Québec), pourquoi continuerions-nous à ériger des tours qui ne serviront plus à rien?

Tirons aussi la plogue sur ces projets!

Non?

LE RENARD ET LES RAISINS

La réalité, vous la connaissez.

Cette histoire de télétravail est de la foutaise.

De la bouillie pour les chats.

Je le sais, vous le savez, nous le savons tous.

C’est l’excuse que la CAQ a sortie pour se débarrasser de la patate chaude qu’était devenu le projet du 3e lien.

C’est comme la fameuse fable de La Fontaine, sur le renard qui veut manger des raisins, mais qui n’arrive pas à les cueillir, car le treillage sur lequel les fruits alléchants sont accrochés est situé hors de sa portée.

Alors il dit: «Bof, de toute façon, ces raisins ne sont pas mûrs, alors...»

Comme s’il n’avait jamais voulu les manger...

Le 3e lien? Ah, on pourrait le financer, et on veut toujours le construire, on vous le jure, mais qu’est-ce que vous voulez, le maudit télétravail nous coupe l’herbe sous le pied, alors on n’a pas le choix, il faut complètement transformer le projet.

On va faire un tunnel, mais «avec pas de chars».

«Les travaux vont commencer en 2026, croyez-moi!», de dire Bernard Drainville, qui a séché ses larmes.

Bien oui, Chose.

On vous croit. Dur comme fer.

Comme on croit à la refonte du mode de scrutin, à l’application de la loi 101 au cégep, au rapport d’impôt unique, à la réduction de la taille de l’État, au projet Saint-Laurent, à une commission d’enquête sur les dérapages informatiques, et tutti quanti.

UNE BELLE NAÏVETÉ

Comme m’a dit ma collègue Karine Gagnon à QUB radio, mardi : les députés caquistes de la région de Québec ont réellement cru que ce projet se ferait?

Vraiment?

Wow.

C’est beau, avoir la foi.

Ça déplace les montagnes, paraît-il.

Tellement que le gouvernement n’a même plus besoin de 3e lien pour relier une rive à l’autre...