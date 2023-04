Un Québécois comme nouveau chef au restaurant Champlain du Château Frontenac

Le Fairmont Le Château Frontenac annonce la nomination du nouveau chef du restaurant Champlain, soit Gabriel Molleur-Langevin qui a passé cinq ans comme chef exécutif au Mousso à Montréal.

Originaire de Québec, le chef cumule plus de 15 années d’expérience dans des établissements de renommée internationale, ayant travaillé auprès de restaurants étoilés Michelin et au sein d’établissements d’exception affiliés à Relais & Châteaux et Grandes Tables du Monde.

M. Molleur-Langevin a entre autres travaillé avec Les Maisons Marcon en France, restaurant 3 étoiles Michelin, au restaurant Noma, au Danemark, sacré meilleur restaurant au monde pendant plusieurs années et chez Fäviken, en Suède.

Le nouveau chef du Champlain croit fermement que la Ville de Québec sera la prochaine capitale gastronomique du Canada grâce à la richesse de son terroir et la proximité des producteurs.

«Derrière chaque menu, ce qui est primordial pour moi c’est le travail d’équipe. Quand un plat est préparé en cuisine avec une cohésion et une réflexion collective, ça se voit et ça se ressent jusqu’en salle. C’est tout l’aspect convivial, le partage et la passion de la cuisine que je souhaite traduire dans mes menus » a-t-il indiqué.

Le directeur culinaire du Fairmont Le Château Frontenac, Frédéric Cyr, se réjouit de l’arrivée du chef dans sa brigade.

« Pour le Champlain nous cherchions un chef avec un parcours singulier, une personnalité marquée, un savoir-faire actuel et une passion qui permet de créer une expérience personnelle et unique», a-t-il mentionné.

L’arrivée de M. Molleur-Langevin sera marquée par un premier menu ce printemps sous le signe de l’émerveillement. Développée à partir d’ingrédients locaux, cette nouvelle offre culinaire sera dévoilée dès la fin du mois du mai en menu découverte 5 ou 8 services.

Le Champlain a été nommé meilleur restaurant gastronomique en 2022 pour la région de l’Amérique du Nord et Centrale par les prestigieux World Luxury Awards, en plus d’avoir une cave à vins reconnue par le magazine américain Wine Spectator.