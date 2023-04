Une Barbie trisomique: quelle nouvelle réjouissante!

Quelle nouvelle réjouissante. La compagnie Mattel a dévoilé un nouveau modèle de sa légendaire poupée Barbie représentant une jeune femme porteuse de la trisomie 21.

On y retrouve tous les traits physiques typiques, si beaux et si attachants, des personnes trisomiques. Incluant leurs magnifiques yeux en amande.

Rappelons que la trisomie 21, ou syndrome de Down, est une condition congénitale due à la présence d’un chromosome additionnel à la 21e paire. Laquelle produit aussi une déficience intellectuelle de divers niveaux.

Le but de Mattel, selon sa porte-parole, est de « permettre à tous les enfants de se retrouver dans Barbie, mais aussi de les encourager à jouer avec des poupées qui ne leur ressemblent pas ». Bravo !

Refléter mieux la réalité

Autrefois limitée à l’image de la parfaite blonde collée sur les standards américains d’après-guerre, depuis des années, Mattel multiplie les modèles nettement plus diversifiés de sa poupée Barbie.

Il y a des Barbie médecin, astronaute, enseignante, pilote, cheffe de gouvernement, infirmière, journaliste, policière, pompière, athlète, etc.

Il y a des Barbie représentant diverses origines ethniques, formes de handicaps physiques et images corporelles. Mattel fait œuvre utile.

Respect

Pour les personnes ayant un handicap intellectuel, ce nouveau modèle est un signe d’acceptation sociale. Il faut dire que de nos jours, on parle beaucoup d’autisme. Une excellente chose, c’est sûr.

Mais qu’en même temps, dans l’espace public, politique et médiatique, les personnes ayant une déficience intellectuelle sont de plus en plus marginalisées.

On parle rarement d’elles. On les voit peu. Les services publics pour elles, surtout après 21 ans et dans leur vieillesse, se font aussi rares. Une toute petite poupée vient leur dire qu’elles existent néanmoins.

Qu’elles sont belles. Qu’elles méritent respect et amour. Ça ne fera peut-être pas de miracle. Son message d’inclusion, s’adressant autant à la société qu’aux gouvernements et aux médias, n’en est pas moins important.