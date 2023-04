Théâtre Périscope: une saison sur le ici et le maintenant

Pour sa saison 2023-2024, le Théâtre Périscope, qui présentera des œuvres qui témoignent de l’époque actuelle et du maintenant, désire devenir un espace de courage et qui favorise la discussion.

Samuel Corbeil et Gabrielle Ferron, co-directeurs artistiques, ont dévoilé les deux premières pièces de la prochaine saison qui sera lancée le 19 septembre. Les huit autres spectacles qui seront à l’affiche seront dévoilés le 21 août.

« L’idée de questionner le ici et le maintenant a toujours fait partie de l’ADN du Périscope. On veut témoigner de notre époque et que notre espace encourage la discussion au-delà du consensus et avec une confrontation saine et respectueuse des idées », a indiqué Samuel Corbeil, lors de ce pré-lancement.

Les objets théâtraux dévoilés avaient été sélectionnés par l’ex-directrice artistique Marie-Hélène Gendreau et n'ont pas pu être présentés durant la pandémie.

Le Périscope lancera sa saison 2023-2024 avec Avant l’heure mauve, un western féminin de Maude Bégin-Robitaille, dans une mise en scène de Marie-Hélène Lalande.

Image fournie par le Théâtre Périscope

Cette création raconte l’histoire de six femmes qui se voient offrir la chance de changer le cours de l'histoire lorsqu'elles détiennent un général d'armée dans un ranch perdu aux confins du désert. Ce huis-clos est inspiré des codes du western qui sont rarement exploités au théâtre.

« Je voulais parler de la puissance de la voix des femmes qui reprennent leur place dans l’histoire et qui brisent les carcans sociaux. Le western amenait un beau contraste parce que ce genre est souvent associé à quelque chose de très masculin et un peu macho. On pense à Clint Eastwood, aux cowboys, à quelque chose de très masculin et à des personnages féminins qui sont très stéréotypés », a mentionné l’auteure Maude Bégin-Robitaille.

Elle a eu envie de virer à l'envers ces codes établis et de les mettre au service d’une pièce féministe où les femmes explosent, montrent leur colère et vivent leurs émotions.

« La colère féminine est quelque chose qui est encore très tabou en 2023. Les femmes sont comparées à des hystériques, des folles et des frustrées. Je voulais aborder cette colère sans filtre et le faire jusqu’au bout parce que ce n’est pas toujours permis d’exprimer ses émotions », a fait remarquer Maude Bégin-Robitaille.

Madra

À l'affiche du 14 au 25 novembre, Madra raconte l’histoire d’un couple qui voit, à la suite d’un incident, sa confiance à l’égard des autres et tous ceux qui les entoure être ébranlée. Leur fils de trois ans s'est retrouvé quelques instants avec un inconnu dans les toilettes d'un restaurant lors d'une sortie avec sa grand-mère dans un restaurant. Cette pièce de la dramaturge écossaise Frances Poet a été présentée à la Licorne à Montréal en 2019.

« Je lis énormément de textes et j’ai eu un énorme coup de cœur lorsque j’ai lu la première version de cette œuvre qui s’est retrouvée dans la liste dix meilleurs textes pour l’obtention du prix Bruntwood qui récompense les meilleures pièces de théâtre en Angleterre. C’est une œuvre sur la confiance et la crainte de l’autre », a raconté Marc-André Thibault, qui a adapté la pièce, qui signe la mise en scène et qui joue le rôle du père.

Un père, qui réagit fortement, à la suite de l'incident, et qui réussit à passer à autre chose, comparativement à la mère qui a un doute et qui s’enfonce dans une inquiétude et une paranoïa prend de plus en plus d’ampleur.

« C’est un thriller. C’est comme un show qui est bien bien complexe, mais il y a aussi de l’humour, c’est très léger par moment et c’est très bien écrit. Le public est sur le bout de sa chaise tout au long du spectacle et il y a beaucoup de discussions après les représentations », a indiqué Marc-André Thibault.

Le Théâtre Périscope organisera, tout au long de la saison 2023-2024, des activités périphériques en marge des pièces comme il l'a fait cette saison. Les événements seront dévoilés au fur et à mesure sur les réseaux sociaux.

En campagne de financement jusqu’à la fin mai, le Périscope apporte une modification à sa tarification avec des billets en prévente qui passeront de 28$ à 29$.

Tous les détails sur la saison 2023-2024 sont en ligne à theatreperiscope.qc.ca.