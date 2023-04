Théâtre de Quat’Sous: Wollstonecraft fait mouche à travers son monde dystopique

À la fois drôle et noire, la pièce Wollstonecraft fait mouche en présentant des sujets terriblement d’actualité dans un monde dystopique au Théâtre de Quat’Sous.

L’auteure Sarah Berthiaume aborde le thème de la création de manière originale en s’inspirant de l’histoire de Frankenstein.

Dans cette œuvre maniant habilement le fantastique, le réel, l’humour et le tragique, Marie sombre dans le désespoir après avoir fait de multiples fausses couches. Jouée par l’excellente Ève Pressault, elle ne parvient plus à écrire à la suite de son dernier roman en raison de critiques de féministes.

Elle est amoureuse de Perceval (Jean-Christophe Leblanc), un poète qui utilise l’intelligence artificielle pour pondre ses textes. Le couple se brise en raison de l’obsession de Marie pour l’enfantement qui n’aboutit pas. Cette dernière réussit toutefois à créer un bébé avec une machine grâce aux fœtus jamais arrivés à terme qu’elle a congelés.

Également interprété par Jean-Christophe Leblanc, cet être mis au monde est cependant loin de répondre à ses attentes.

Le duo est entouré d’une amie (Ariane Castellanos) qui vend des Tupperwares à coups de discours aussi inspirants qu’absurdes.

Ayant terminé l’écriture de cette œuvre l’automne dernier, la dramaturge n’aurait jamais pu prévoir l’avènement de ChatGPT et les débats qui ont été enclenchés à la suite de cette avancée de l’IA. Elle tape donc dans le mille en abordant cette technologie dans nos vies.

Elle se moque aussi brillamment de notre système de santé tout en touchant à des questions comme le féminisme et la consommation.

Imaginative

La mise en scène de Sarah Berthiaume est imaginative. L’immense congélateur constitue un symbole fort. La scénographie est excellente.

Même si certains monologues semblent un peu forcés et la relation entre la « chose » et sa mère peu explorée, l’histoire demeure surprenante et ponctuée de détails ingénieux.

Très à propos, la fin nous rappelle la grande naïveté de l’humain qui croit engendrer une progéniture qui sera empreinte de davantage de sagesse et de savoir, mais qui en fin de compte tombe dans les mêmes travers que ses prédécesseurs.

Sarah Berthiaume a donc le mérite de montrer l’étendue de son imagination tout en faisant réfléchir le public.

♦ Wollstonecraft est présentée au Théâtre de Quat’Sous jusqu’au 13 mai.

Wollstonecraft ★★★★