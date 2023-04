BERNIER, Réal



Paisiblement, entouré de l'amour de son épouse et de ses filles, le 8 avril 2023 à l'Hôpital de Montmagny est décédé doucement Monsieur Réal Bernier à l'âge de 80 ans et 6 mois, époux de Madame Jocelyne Gosselin, fils de feu Léopold Bernier et de feu Fernande Moreau. Il demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la :le vendredi 28 avril de 19h à 21h30 et samedi jour des funérailles à compter de 12h.Il laisse dans le deuil sa richesse précieuse, ses filles : Liliane (Martin Dinelle), Mélanie (Alain Beaulieu) et Marie-Élaine (Stéphane Drolet), sa fierté, ses petits-enfants : Mathilde (Guy Gilbert), Félicia (Frédéric Berthiaume) et Charle Bernier-Dinelle, Anabel, Léonie et Clara Caron (leur père Gino Caron), Nicolas Drolet. Il était le frère de: feu René (Arlette Bouchard), Roger (Marie Beaumont), feu Raymond (Micheline Rousseau), feu Ghislaine (Florian Proulx), Lise (Claude Proulx), Ginette, feu Suzanne (Guy Gagnon), Martine (Jacques Deschamps), feu France, Sylvie et Linda. Il était également le beau-frère de la famille Gosselin : Loraine (feu Renaud Cyr), feu Solange, Monique (Félicien Rioux), Jeanne (Paul-André Lefebvre), feu Mario (Gisèle Simard), Émile, feu Gérard, Carole, feu Sylvie, Patrice (Marc Gagné) et Dominique (Danielle Savard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Annie Tremblay, Mme Louise Massé et Dre Isabelle Côté pour leur support, leur bienveillance et leur disponibilité au cours des années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON.