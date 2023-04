GAUVIN LAGACÉ, Laurette



Au Centre d'hébergement de l'Hôpital Jeffery Hale, le 11 avril 2023, est décédée à l'âge de 94 ans et 11 mois dame Laurette Gauvin, épouse de feu monsieur Martial Lagacé. Fille de feu dame Yvonne Pelletier et de feu monsieur Émery Gauvin, elle demeurait à Québec et autrefois de Saint-Pamphile, comté L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Richard DuChêne), Julien (Gaétane Miville), Diane (Denis Gaulin), Ginette (Rodrigue Gagnon), Guylaine (Donald Côté) et Alain (Lyne Pagé); ses petits-enfants: Christopher (Audrey), Cindy (Jonathan), Maxime (Julie), Dominic, (Anne), Thrycia (Frédérick), William (Valérie), Donavan (Camille) et Julia (Marc-Antoine), ses arrière-petits-enfants : Edgar, Rose et Lucien St-Pierre, Henrick Hamelin, Emmylou Marquis, Hubert et Théodore DuChêne, Mikko DuChêne et bientôt bébé Noah. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu André (feu Julie Bouchard), feu Rita (feu Jules Laflamme), feu Yvon (feu Cécile Tremblay), feu Léonce (Marcelle Godbout), Aline (feu Raymond Guillemette), Lucie, Simon (Carmen Blier), feu Bernard (Cécile Bourgault), feu Aurèle. De la famille Lagacé, elle était la belle-soeur de feu Léna et feu Thérèse. Sont également affectés par son départ ses nombreux neveux et nièces, autres parents et amis. De sincères remerciements sont adressés à sa récréologue et à toute l'équipe de soins du Centre d'hébergement de l'Hôpital Jeffery Hale pour les excellents soins apportés. Les membres de sa famille vous accueilleront à la maison funéraire :à compter de 12h.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial " Bellevue " de Saint-Pamphile.