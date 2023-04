TRUCHON, Léopold

Frère mariste



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 18 avril 2023, est décédé frère Léopold Truchon, à l'âge de 88 ans et 9 mois, dont 70 ans de vie religieuse. Il est né le 20 juillet 1934 à Saint-Fidèle, Charlevoix, du mariage de feu Eugène Truchon et de feu Yvonne Bouchard. Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa communauté, sa sœur : Rita (feu André Delisle) ainsi que ses neveux et nièce : Daniel, Yves, Louise et des ami(e)s. Il est allé rejoindre : feu Pauline (feu Jules Villeneuve), feu Jean-Charles. Frère Léopold a été un temps enseignant et directeur au Saguenay-Lac-Saint- Jean. Il a œuvré en pastorale vocationnelle à Cap-Rouge, à Sainte-Foy, à Valcartier. Il a aussi été animateur pastoral et liturgique aux paroisses de Saint-Émile et de Saint-Gabriel-de-Valcartier.La communauté et la famille recevront les condoléances une heure avant la célébration. L'urne contenant les cendres de Frère Léopold sera inhumée ultérieurement dans le lot de la communauté des Frères Maristes au cimetière Saint-Charles (1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec).