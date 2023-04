VOYER, Bernadette Paquet



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 avril 2023, à l'âge de 97 ans et 10 mois, est décédée madame Bernadette Paquet, épouse de feu monsieur Robert Voyer. Elle était la fille de feu dame Alice Desjardins et de feu monsieur Alphonse Paquet. Elle demeurait à Québec (Neufchâtel).où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30 sous la direction de la Résidence funéraire Réjean Hamel Inc. Les cendres seront inhumées à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne Voyer (Pierre Caron), Louise Voyer (Richard Garneau) et Jacques Voyer (Mélanie Roy), ses petits-enfants: Jonathan (Cindy Tremblay), Benjamin et Jacob, ses arrière-petits-enfants: Camille et Océane, sa nièce Hélène Carlan, ses amis.es des Immeubles St-André ainsi que plusieurs autres parents.