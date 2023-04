LABRECQUE, Laurier



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 20 avril 2023, à l'âge de 79 ans et 1 mois, est décédé accidentellement, monsieur Laurier Labrecque époux de madame Lise Morneau. Il était le fils de feu Gérard Labrecque et de feu Lauréat Boutin. Il demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.Selon les voIl laisse dans le deuil outre son épouse Lise Morneau, ses frères et soeurs : Pierrette (Jean-Claude Fleury), feu Évangéliste, Nicole (Paolo Cadorette), feu Yvan (Diane Gagné), Neilson (Doris McLaughlin), Rachel (Denis Tanguay), Dominique, Jacynthe (Jean Labonté) et Bernard (Céline Lacasse). Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Morneau : Angèle (Cyrille Fortier), feu Conrad (Micheline St-Pierre), Carole (Gaétan St-Pierre), Serge (Francine Chouinard), Odette (Yves Thibodeau), Aline, Alain (Lucie Patriarcki) et feu Claire ainsi que plusieurs cousins, cousines et neveux et nièces qui sont aussi affligés par le départ de " Mon oncle Laurier ". Un merci tout spécial à Sonia, René, Stéphane et Vincent Fortier ainsi qu'à Jean-Michel, Sébastien, Anthony et sa " cocotte " Sarah Chabot et leurs enfants : Laurence, Camille, Ariane, Alexia, Eloïse, Rosie, Jeanne et Arthur Chabot. Votre présence dans la vie de Laurier, lui a permis de jouer (à sa manière), un rôle de père, de grand-père et d'arrière-grand-père dont il était très fier. Tous l'ont aimé et apprécié. Il a été confié pour crémation à la :