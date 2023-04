Lorraine Bernard Lemieux





À la résidence Manoir Verdun, est décédée le 18 décembre 2022à l'âge de 91 ans, madame Lorraine Bernard,épouse de feu Guy Lemieux,fille de feu Alfred Bernard et de feu Valéda Martineau.Elle laisse dans le deuilses deux filles: Marie-Josée et Nathalieainsi que sa petite-fille Olivia Rose;ses soeurs: feu Yolande (feu Roch Bédard),Claude (feu Léo-Paul Beausoleil) et Danièle (Jean Laramée),ses frères: Ghislain (Hélène Burquel) et Christian (Louise Bélanger)ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Lorraine Lemieux était antiquaire à Neuville,village qu'elle aimait tant.Pour sa contribution exceptionnelle à la sauvegardeet la mise en valeur du patrimoine,elle a été décorée d'une médaille par le présidentde l'Assemblée nationale du Québec.La famille recevra les condoléances aule samedi 6 mai 2023 de 13h à 16h.Nous désirons remercier le personnel du Manoir Verdunpour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un donà la Société Alzheimer de Québec(1040, av. Belvédère #305, Québec, Québec G1S 3G3).