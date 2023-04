POULIN, Yvette



Au centre d'hébergement St-Augustin, le 16 mars 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Yvette Poulin, épouse de monsieur Hermel Labrie, fille de feu dame Yvonne Tremblay et de feu monsieur Maurice Poulin. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Hermel Labrie; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Labrie : Jean-Paul (Hélène), Henrio (Réjeanne Côté), Émilien (feu Louise Beaulieu), Florent (Henriette Martineau), Fernando, feu Noël (Lorraine Dumont), Mathilde (Marcel Gagnon), Déneige (Robin), Marie-Paule (Denis Roy), feu Régis, Marcel et Lisette Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléancesde 9h à 11h15 à :La Seigneurie diffusera l'événement funéraire de Yvette Poulin Labrie le dimanche 30 avril 2023 à 11h15. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/72390. Monsieur Labrie tient à remercier tout le personnel soignant, les préposés(es) et les infirmiers et infirmières de sa mimin, pour les bons soins et l'accompagnement durant ces deux ans.