LAFOND, Thérèse Lemieux



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, au département des soins palliatifs, le 20 mars 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Thérèse Lemieux, épouse de monsieur Michel Lafond, fille de feu Marcel Lemieux et de feu Gabrielle Duchesne. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :de 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Pierre Lafond (Nathalie Lavoie) et Lynn Lafond (Daniel Roberge); ses petits-enfants : Maxym Roberge (Justine Goulet), Bryan Roberge (Marika Couturier); ses frères et ses soeurs : Pierrette Lemieux (feu René Delisle), feu Jean-Guy Lemieux (Christiane Breton), André Lemieux, Claude Lemieux (Lise Pineault), Lise Lemieux, Gilles Lemieux (Johanne Breton) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis(es). Nous voulions remercier le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les soins apportés à notre mère lors de son séjour parmi eux. Ce sont des gens bienveillants, humbles et respectueux des gens en fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, Avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.