GUILLEMETTE, Françoise



À la Résidence Jacinthe Gagnon de Rivière-Ouelle, le 1er avril 2023, est décédée à l'âge de 87 ans et 7 mois, dame Françoise Guillemette, conjointe de monsieur Jean-Louis Ouellet et épouse de feu monsieur Conrad Morin. Elle était la fille de feu Prudent Guillemette et de feu Irène Vaillancourt. Elle demeurait à Rivière-Ouelle, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule samedi 29 avril 2023, de 11h à 13h55.et de là les cendres seront déposées au columbarium. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Rivière-Ouelle. Elle laisse dans le deuil son conjoint bien-aimé Jean-Louis. Elle était la mère de Dany, qui nous a quittés. Elle était la soeur de: feu Clémence (feu Guy Fruchier), feu Normand (Marguerite Morin), Martin (Denise Morin), Sr Martine pssf, feu Claudine, feu Clermont, Denis (Jacqueline Bocage), Réjean, Gervais (Denise Roberge). De la famille Morin, elle était la belle-soeur de : Georges-Henri (Agathe Briand), feu Madeleine (feu Jean-Charles Tremblay) et de la famille Ouellet : feu Thérèse, feu Jean-Claude (Anne-Marie Lévesque), feu Candide (feu René Laboissonnière), feu Wilmer (Gilberte Boudreau), Paula (feu Fabien Lavoie, Christian D'Anjou), feu Huguette (feu Marcel D'Anjou), Diane (feu Jean-Guy Dubé), feu Jacques (Marcelle Lacroix), Guy (feu Nancy Sommers), Lorraine (Bruno Fecteau), Gabriel (Réjeanne Lévesque), feu Michel, feu Monique (Claude Dubé). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie la Dre Marie-Ève O'Reilly-Fromentin et les membres du personnel de la Résidence Jacinthe Gagnon pour leur dévouement et les bons soins prodigués.