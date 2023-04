LAROCHELLE, François



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur François Larochelle. Il était l'époux de madame Marie-Andrée Lortie, le fils de madame Noëlla Laverdière et de feu Raoul Larochelle. Natif de Saint-Lazare-de-Bellechasse, il demeurait à Québec depuis plusieurs années. Sa famille recevra les condoléancesdès 13h, à :Outre son épouse Marie-Andrée et sa mère Noëlla, il laisse dans le deuil sa fille unique Geneviève (François-Xavier Choinière); ses trois petits-fils : Raphaël, Dominic et Alexandre; ses frères et ses soeurs : Jacinthe (Jacques Chabot), Félix (Nathalie Rousseau), Doris (Daniel Orlup) et Benoit (Henriette Morin); sa belle-soeur Marie-Josée Lortie et son beau-frère Jean-Pierre Lortie; ses oncles, ses tantes, ses neveux, ses nièces et ses cousin(e)s; Mélissa Howse qu'il considérait comme sa fille; sans oublier ses amis très chers de longue date : Pascal Morin (Lise Poulin), René C-Gaudreault (Andrée Léveillée), Michel Bélanger "Spike", André Bélanger "Ti-Père" (Josée Ouellet), Marc C-Gaudreault (Francine Charest), Jean-Guy Charest (Nicole Boucher), Réal Demers (Lise Germain) et Gilles Moffet. Il est parti rejoindre sa soeur Suzanne (feu Logan Fortier). Marie-Andrée et Geneviève aimeraient souligner l'amitié profonde et indéfectible de René et sa conjointe Andrée pour leur support au cours de la maladie de François. Des remerciements particuliers au personnel médical et infirmier du 7e étage et du département des soins palliatifs au 3e étage (Notre-Dame) de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999. https://fondation-iucpq.org/je-donne/.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.