ROBERT, Georges



À l'Hôpital Chauveau, le vendredi 14 avril 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Georges Robert, époux de dame Françoise Rousseau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Françoise ; ses fils : Jacques (Érika Marchand), André (Linda Deschênes) et Jean-Guy (Chantal Devost) ; ses petits-enfants : Kevin, Joëlle et Thomas; ses frères et sœurs : feu Germaine (feu Maurice Craig), feu Eugène (feu Thérèse Salois), Léda (feu Philippe Craig), Loviane (feu Léopold Bruneau), feu Henri-Louis (feu Denise Bolduc), Gérard (Jeannine Morin), Fernande (Bernard Frappier), feu Fernand (Magelle Couturier) et feu Claude (Francine Couture) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rousseau : Lise (Marcel Préfontaine), Claudette (Jean-Marie Cliche), feu Diane (Marcel Pigeon), Ginette (Donald Poisson), Solange (Michel Leroux) et Andrée (Joseph Bavota) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666, web : www.cancer.ca