CARRIER, ANNE-MARIE Veer



Au CHLSD Vigi Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Michel-de-Bellechasse, le 28 mars 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Anne-Marie Veer, épouse de monsieur Patrick Carrier, fille de feu Joseph Veer et de feu Angeline Gagnon, belle-fille de feu Alphonse Carrier et de feu Graziella Buteau. Elle demeurait à Beaumont. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Kathy (Yvan Mercier), Martin (Michel Grimard), Lucie (André Bolduc) et Sylvie (Stéphane Gilbert); ses petits-enfants : son filleul Keven Mercier (Cynthia Foley-Choquette), Reine Mercier (Bastien Lamontagne), Roxanne Mercier (Anthony Lehoux-Ouellet), Vincent Carrier-Bolduc (Coralie Hamel), feu Anthony Carrier-Bolduc, Mathiss Carrier-Bolduc, Eliott Carrier-Bolduc et Patrick Fillion; ses arrière-petits-enfants : William Mercier, Rosalie Mercier, Thomas Mercier, Emma Mercier, Tristan Mercier, Abigaëlle Labbé, Olivier Labbé et Eliott Lehoux; ses frères et soeurs : feu Alphonse, feu Paul-Émile (Béatrice Leclerc), Elianne (feu Paul-André Thibault), feu Clément (feu Camille Audet), Guy (feu Juliette Roy), feu Adrien (Lucette Pelchat), feu Polydore Alban, feu Réal (Pauline Couture), Soeur Gisèle et Raymond (Pauline Fortier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Carrier : feu Alexandre (feu Aline Martel), feu Alfred (feu Gemma Carrier), feu Marie-Paule (feu Adrien Lagueux), feu Émile (feu Thérèse Picard), feu Rolande (feu Lionel Turgeon), feu Philippe, Wilfrid (feu Suzanne Martel), feu André (Jeannine Chabot), feu Gemma (feu Richard Dumont), feu Eugène, Irène, Denise (feu Camille Gagnon) et Gaétan; sa filleule Chantale Gagnon; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CLSC Desjardins et du CHSLD Vigi Notre-Dame-de-Lourdes pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera au :le vendredi 28 avril de 19 h à 21 h et le samedi 29 avril de 9 h à 10 h 30.