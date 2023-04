PAGEAU, Denise



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 avril 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Denise Pageau (feu Robert Beaulé). Elle était la fille de feu dame Yvette Perreault et de feu monsieur Maurice Pageau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la chapelle dude 13h30 à 15h.Elle laisse dans le deuil ses 3 enfants: Brigitte (Sœur Marie-du-Bon-Pasteur), Pierre et Élaine; ses sœurs : Janyne (feu Guy Lefebvre), Nicole (feu Michel Morency); son frère Robert (Huguette Leclerc); sa belle-sœur Claudette Gingras (feu Raymond Pageau) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaulé, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur soutien et les bons soins prodigués.