LANGLAIS, Gabriel



La famille et les proches ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de monsieur Gabriel Langlais, décédé le 26 mars 2023, à l'âge de 91 ans, au CISSS Bas-St-Laurent – Hôpital d’Amqui. Il demeurait à Amqui et autrefois de St-Jean-Chrysostome. Il était le fils de feu monsieur Antoine Langlais et de feu madame Maria Auclair. Monsieur Langlais était le père de : Michel (Hélène Dionne), Pierre (Sylvie Larochelle), Jean (Claudine Renaud), Sylvie (Régis Turcotte), André, feu Marc. Il laisse aussi dans le deuil la mère de ses enfants : Pierrette Marcotte. Il était le grand-père de : Philippe, Simon, Catherine, William, Charles, feu Annick, Riel, Gabriel, Alexandre. Il laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants : Khéliane, Roxanne, Enzo, Samia, Sydney, Samuel, Léon, Alice, Annick, Alexis, Louis, Kélya, ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis(es).Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie. Sur le site gfournier.com, vous pouvez consulter cet avis de décès.