ST-HILAIRE, Louisette Bluteau



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 14 avril 2023 à l'âge de 82 ans, nous a quittés dame Louisette Bluteau, épouse de feu monsieur Gaston St-Hilaire. Elle était la fille de feu monsieur Louis Bluteau et de feu dame Laura Tremblay. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction des :Elle laisse dans le deuil ses enfants, son gendre et sa belle-fille : Nadine (Stéphane Paré) et Éric (Danielle Perron); ses petits-enfants : Vicky (Alexandre Caron), Chloé (Pierre-Yves Desjardins); ses arrière-petites-filles : Éléonore, Charlie, Delphine, Maxim, et un futur petit poupon à venir; son frère, sa soeur et ses belles-soeurs : Magella (Nicole Gagnon), Marie-Blanche, feu Jean-Marie (Thérèse Asselin), feu Alfred (Élizabeth Guay) et elle était la soeur de feu Jeannette (feu Joseph Boies), feu Laurent (feu Mathilda Boivin), feu Paul-Émile, feu Rita (feu Gérard Ferland), feu Amédé, feu Louis-Philippe (feu Ginette Cloutier) et feu Étiennette (feu André Verreault); sa belle-soeur Colette Lessard (feu Daniel Paré) et elle était la belle-soeur de feu Alfred St-Hilaire (feu Marguerite Boucher) et feu Georgette St-Hilaire (feu Médéric Bilodeau). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Sa famille tient à remercier sincèrement le personnel du 1er étage des Jardins de la Côte, l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, ainsi que les docteurs Caroline Kochuyt et Richard Drouin pour les bons soins prodigués, leur soutien et l'attention portée envers Louisette. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Québec H1N 1C1, poumonquebec.ca.