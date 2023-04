MAGER, Yves



À l'hôpital St-François d'Assise le 18 avril 2023, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédé monsieur Yves Mager, époux de feu dame Yvette Huot, il était le fils de feu dame Yvette Boivin et de feu monsieur René Mager. Il demeurait à Château-Richer. Il est allé rejoindre son épouse bien-aimée Yvette. Il laisse dans le deuil son frère et ses soeurs : Guy (feu Marie-Claire Roux), Madeleine (feu Paul Alain), feu Gabriel (Louise Drolet) et Marthe (Jean-Pierre Cloutier), son beau-frère Marcel (feu Yvonne Déry). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Il ne sera pas exposé,pour lui rendre un dernier hommage et suivra la mise en terre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à un organisme de votre choix. Un merci spécial à monsieur Reynald Gauthier et monsieur Benoît Cloutier pour leur dévouement.