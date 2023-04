BÉRUBÉ, Camil



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 11 avril 2023, est décédé à l'âge de 88 ans et 9 mois, monsieur Camil Bérubé, époux de dame Solange Ouellet. Il était le fils de feu Jean-Baptiste Bérubé et de feu Marie-Anna Cloutier. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli et autrefois à Saint-Aubert. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au, de 12h à 13h50.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de Saint-Aubert. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Solange; ses enfants : Jean-Pierre (Louise Caron), Jacques (Brigitte Bossé), Paul (Christiane Bélanger), Mireille (P-A Rancourt); ses petits enfants : Marie-Ève, Stéphane, Patrick, Roxanne, Alex, Jean-François et leur conjoint(e) respectif(ve) et ses arrière-petites-filles Rose et Éléonore. Il était le frère de: feu Jean-Marc (Père capucin), feu Clément (feu Cécile Desrosiers), Roland (feu Marguerite Gosselin), Marcel (feu Monique Moisan), Sr Madeleine (sœur de la Charité) et Sr Françoise (sœur de la Charité). De la famille Ouellet, il était le beau-frère de: feu Paul-Émile (feu Monique Cloutier), feu Henri (feu Marielle Pelletier), feu Jeannine (feu Henri Lagacé), feu Madeleine, feu Albert (Françoise Marchand), feu Maurice (Jeannine Émond), Roger (feu Georgette Nadeau). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement les membres du personnel de la Résidence l'Air du Fleuve de Saint-Jean-Port-Joli pour leur soutien et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein. Don en ligne: www.rein.ca