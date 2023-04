RICARD, Lucille



Au Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain, le 2 mars 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Lucille Ricard. Elle était l'épouse de monsieur Édouard Boisvert, la fille de feu dame Évelyne Caron et de feu monsieur Roméo Ricard. Native de Sainte-Anne-de-la-Pérade, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :de 13 h à 14 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Édouard Boisvert; son frère et sa soeur : Marcel et Lucienne; sa belle-soeur Rollande Yvon; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boisvert : Christian (Mariette Cloutier), Hélène (feu Pierre-H Simard), Jacqueline (feu Gaétan Cloutier), Gérard (Marie-Ange Roberge), Marcelle (Marcel Boulanger) et Paryse (Gilles Belleau), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance aux membres du personnel du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour la qualité des soins prodigués et leur précieux dévouement. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com