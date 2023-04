MAILHOT, Richard



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 avril 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Richard Mailhot, époux de dame Antoinette Painchaud depuis 57 années. Il était le fils de feu dame Alphonsine Fortier et de feu monsieur Rémi Mailhot. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 29 avril 2023 de 18h à 21h etde 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Antoinette; ses filles : Sonia (Bernard Leclerc) et Nathalie (Gaétan Moreau); ses petits-enfants : Gabrielle (David Langelier), Jacob et Charlotte Moreau; ses sœurs : Thérèse et Alice; ses belles-sœurs de la famille Painchaud : Solange (Charles Roy), Hermance (Émile Théberge) et Lise (Sabin Harvey) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé : Paul-Émile, Cécile, Albéric, Sœur Marie-Ange, Rita, Jean-Yves, Fernand, Gérard, Claire, Louis et Marie ainsi que son beau-frère Michel Bolduc (Monique). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée ouest, bureau 124, Québec (Québec) G1S 1C1, tél. : 418-687-6084, www.michel-sarrazin.ca