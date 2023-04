TOPPING, Céline



" Un modèle de débrouillardiseet de partage "À Lévis, le 15 avril 2023, le jour de son 65e anniversaire de naissance, Céline a pris paisiblement, selon sa volonté et entourée de ses proches, le chemin vers le jardin d'Éden. Elle a fait preuve d'une grande résilience face à sa maladie. Son départ laisse un grand vide dans la vie de celles et ceux qu'elle a aimés et qui l'ont aimée. Elle était la fille de feu madame Laurence Morneau dont elle s'est intensément occupée durant ses dernières années de vie et de feu monsieur Jean-Baptiste Topping. Elle laisse dans le deuil son mari Yvon Rousseau, sa fille aînée Cynthia, mariée à François-Julien Delisle, leurs enfants Zack et Rosalie; Jean-Michel; Pascalin et sa conjointe Tanya Couture, leurs enfants Alice et Florent; également, son frère Jacques marié à Fernande Plourde, son frère Claude, marié à Madeleine Fortier, ses neveux, nièces et ses nombreux amis, ainsi que les membres de la famille Topping, Rousseau, Morneau, Arcand, et Drolet. Nous nous joignons à Céline pour dire MERCI à son exceptionnel Yvon, son partenaire de vie, son proche aidant des derniers mois pour son assistance, sa complicité et les soins apportés. Aussi un merci à l'équipe traitante du CLSC pour les soins apportés, notamment Josée Laflamme (inhalothérapeute), Marie-Claude Labbé (ergothérapeute) et Nathalie Hébert (physiothérapeute). Céline tient aussi à remercier la docteure Chantal Morency pour le suivi en soins palliatifs ainsi que la docteure Isabelle Boutin (pneumologue). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du québec : https://www.jedonneenligne.org/slaquebec/