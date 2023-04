IMBEAULT, Jean



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 avril dernier, est décédé à l'âge de 67 ans, monsieur Jean Imbeault. Il était le fils de feu Elie Imbeault et de feu Madeleine Huot. Outre son épouse, madame Diane Roberts, il laisse dans le deuil ses fils Philippe (Marion Guillemette), Maxime et ses petits-fils : Scott et Alan. Il laisse également dans le deuil sa sœur : Jacqueline (Gilles Fortin), sa belle-mère Yvonne Plante (feu Roger Roberts); ses beaux-frères et belles-sœurs : Pierre (Lorraine Michaud), Denis (Sylvie Légaré), Yvon, Marcel (Francine Thivierge), Richard (Josée Descarie), François (Chantal Hamel) et Christian, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 13h.Sylvio Marceau Henri-Bourassa diffusera l'événement funéraire de Jean Imbeault le samedi 29 avril 2023 de 15 h à 16 h. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/73165. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (1825 boul. Henri Bourassa, bur. 405, Québec QC G1J 0H4). La famille désire remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.