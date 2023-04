GIGUÈRE, Colette



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 5 avril 2023, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédée madame Colette Giguère, ex-épouse de feu monsieur Jacques Patry, fille de feu madame Jeannette Sylvain et de feu monsieur Joseph Henri Giguère. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Céline Cameron), Paul (Dany Pelletier) et Philippe (Josée Savard); ses petits-enfants : Alex, feu Allan, Anaïs et Pénélope; son arrière-petit-fils Élliot; ses frères et sœurs : Thérèse (Guy Mailloux), feu Henri (Claudette Simard), feu Henriette, feu Jacques (Lisette Garneau), feu Fernand (feu Jeannine Demers), André (Lise Huot), Lise, Jean-Marc (feu Diane Laroche), Diane (Bertrand Gilbert), Francine, Céline, feu Nicole (feu Jacques Lapointe), feu Martine, Denys et Alain (Micheline Bélanger) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille aimerait remercier le personnel soignant du CHSLD de St-Jean-Eudes et du centre d'hébergement d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes inc., téléphone : 418 627-1124, site web : www.chsje.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.