DESROSIERS, Gérard



À l'Hôpital de Montmagny, le 22 février 2023, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédé monsieur Gérard Desrosiers, époux de madame Claudette Bernier. Fils de feu dame Marie-Anne Bernier et de feu monsieur Léon Desrosiers, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli, autrefois à Saint-Aubert de L'Islet. Outre son épouse Claudette, il laisse dans le deuil son fils Sylvain (France Bailey), sa fille Nathalie (Richard Berthiaume); ses petits-enfants : Ludovic, Enora et Edward Berthiaume. Il était le frère et le beau-frère de : feu Léopold (Diane Harton), Bertrand (Huguette Desrosiers) et Julien (Gisèle Tremblay); de la famille Bernier : Marie (feu Marc Alexandre - Emile Soucy), feu Claire, feu Laurent, Raymonde (Jean St-Pierre), Camil, feu Jean-Guy, feu Yvon, feu Jean-Marc (Sylvie Campagna), Gilles, feu Maurice (Micheline Bilodeau), feu Claude, Mario (Lucie Laroche) et Lyne (Denis Binet). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leurs soins attentionnés et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 12h30. Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :