GAGNON, Mariette Lamarre



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 29 mars 2023, à l'âge de 97 ans et 9 mois, est décédée madame Mariette Lamarre, épouse de feu monsieur Robert Gagnon, fille de feu madame Maria Dagenais et de feu monsieur Oscar Lamarre. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Hélène Pagé), Yves, Johanne (Yves David), Louise (Louis Malo), Carole (François Rochette); ses petits-enfants; Jean-François (Annie Barbeau), Véronique (Pierre-Luc Savard), Nicolas (Nathalie Bouchard), Mélanie (Maxime Cotton), Marie-Claude (Steven Troughton), Samuel (Gabrielle Simard Dupuis), Marie-Pier (Sébastien Richer), Maxime et Myriam (Elliott Hauver); ses arrières petits-enfants: Émile, Justine, Pierre-Olivier, Vivianne, Hugo, Antoine, Ophélie, Alexis et Édith:; sa soeur feu Gisèle (feu Bernardin Livernoche), les membres de la famille Gagnon, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau # 402, Montréal, Québec, téléphone : 1-866-343-2262, courriel : info@src-crs.ca, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca. Les Diabétiques de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.