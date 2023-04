ROBERGE, Gilles



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 10 avril 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Gilles Roberge, fils de feu dame Yvette Galarneau et de feu monsieur Marcel Roberge. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 30 avril 2023 de 13 heures à 15 h 30. Il laisse dans le deuil ses frères et sa sœur : Jacques (Lise Boulanger), Clément (Christiane Lanthier), feu Guy (Linda Bédard) et Huguette ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa sœur Hélène (Raymond Corbin) qui l'a précédé. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666, site web : www.cancer.ca