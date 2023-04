PROVENCHER-MARINEAU

Jeannine



Au CHSLD Du Fargy, le 21 mars 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Jeannine Provencher, épouse de feu monsieur Antonin Marineau, fille de feu monsieur Euclide Provencher et de feu madame Laura Emond. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances pour Mme Jeannine Provencher, ainsi que pour son époux feu M. Antonin Marineau, au, de 13h à 15h30.Elle laisse dans le deuil sa fille Nancy, sa petite-fille Laurie Maude Fortin; ses frères : feu Lionel Provencher (Géraldine Lévesque), feu Bertrand Provencher (feu Céline Rivard) et feu Rosaire Provencher (feu Claudette Beaulieu); son beau-frère et sa belle-soeur: feu Jacques Marineau (feu Florence Hynes) et Rolande Marineau (feu Julien Trépanier); ses beaux-parents : feu Alcide Marineau et feu Flore Perron ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Je tiens à remercier toute l'équipe du CHSLD du Fargy à Beauport qui a été extraordinaire pour ma mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, pour la recherche en Neuroscience (Alzheimer), Téléphone : 418 525-4385, Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.