BOWEN, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 avril 2023, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Claude Bowen, fils de feu dame Lydia Richard et de feu monsieur Arnold Bowen. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son frère Daniel, son neveu Dave et sa conjointe Vicky ainsi que leurs enfants Deklan et Kessy; son grand ami André Bherer; son cousin et sa cousine : Gary et Julie Kennedy. La famille désire remercier le personnel des soins intensifs module D de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca