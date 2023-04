MOISAN, Roger



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 20 mars 2023, à l'aube de ses 80 ans, est décédé monsieur Roger R. Moisan, époux de dame Francine Châteauvert, fils de feu monsieur Rosaire Moisan et de feu dame Georgine Gilbert. Il était natif et demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléances à la :le vendredi 28 avril prochain de 19h à 21h30 ainsi quede 9h à 10h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse, monsieur Moisan laisse dans le deuil ses enfants : France (Frédéric Alain) et Ivanhoé (Isabelle Guy et ses enfants); ses petits-enfants : Laurence Alain (Philippe Robert), Marianne Alain (Alexandre Côté), Jérémy Moisan, Antoine Moisan et Lily-Rose Moisan (et leur mère Maryline Trottier); son unique arrière-petite-fille adorée : Livia Côté; ses frères et soeurs : feu Louisette (feu Henri Bédard), Lionel (Hélène Noreau), Rollande (feu Gratien Trudel), Pauline (Louis Verreault), Jean-Baptiste (Marielle Béland), Julienne (feu Raymond-Marie Gingras), feu Gaston (feu Claudette Martel), Lucie (Paul Martel), Jean-Marc (Diane Déry), feu Suzanne et Henri-Paul; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Châteauvert : René (Ginette Gagnon), Nicole (Richard Jobin), Lucie (François Cantin), Jacques (Martine Gingras), Benoît et Martine (Daniel Alain); son filleul Dany Gingras; sa filleule Annie Jobin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les parents et amis qui ont accompagné Roger et qui ont été présents jusqu'au dernier moment ainsi que ceux qui les ont personnellement soutenus dans ces moments difficiles. Elle remercie également le personnel des hôpitaux de l'Enfant-Jésus et de Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Elle adresse enfin de sincères remerciements à Michel Sauvageau pour son amitié, son soutien moral et spirituel, son écoute et sa présence auprès de Roger toutes ces années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer : www.cancer.ca/fr / 55, avenue St-Clair Ouest, bureau 500, Toronto (Ontario) M4V 2Y7.