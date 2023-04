FORTIN, Roger



Au CHUL, le 6 avril 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Roger Fortin. Il était l'époux de Claire Boivin, fils de feu Anne Tremblay et de feu Arthur Fortin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claire; ses enfants : Pierre (Chantal Hains), feu Hugues et Isabelle (Derek Theriault); ses petits-enfants : Amélie Fortin (Julien Savard), Marc-Antoine Fortin, Sarah-Maude Fortin, Félix Laliberté et François Laliberté, ainsi que ses frères et sœurs de sa famille Fortin, tous décédés et sa belle-famille Boivin, Louisette (feu Julien Lavoie), Liette (feu Germain Laforest) et Thérèse avec bien certainement, nièces et neveux des familles Fortin et Boivin, autres parents et amis. Ayant réalisé une fière carrière en tant qu'ingénieur et gestionnaire au ministère des Transports, il a sillonné les routes de toutes les régions du Québec. Il fut aussi impliqué avec les anciens du Séminaire de Chicoutimi. Roger fut un homme d'intégrité et d'engagements, accueillant, toujours prêt et généreux à partager ses savoirs et ses convictions. La famille tient à remercier tout particulièrement les équipes dévouées du Soutien à domicile du CLSC de Ste-Foy-Sillery-Cap Rouge ainsi que les excellents soins prodigués de l'équipe en médecine interne du Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, Bureau 402, Montréal (Québec), H3A 3S5, tél. : 514 861-9227, web : https://www.societederecherchesurlecancer.ca