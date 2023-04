CHÂTIGNY, Yves



Est décédé paisiblement le 14 avril 2023, à l'âge de 53 ans et 9 mois, à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Il laisse dans le deuil sa mère Fernande Laliberté (feu Aurèle Châtigny), ses deux filles qu'il aimait tant Miriam et Sandrine, ses deux frères Guylain (Karen Cahill) et Benoit (Johanne Desaulniers), ses neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines ainsi que de nombreux amis.Yves était un homme aimant qui a su guider ses filles au parcours de leur vie. Nous nous souviendrons de Yves comme un fils, un frère et un ami exceptionnel, courageux, résilient et toujours souriant.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués ainsi que pour leur dévouement. Nous aimerions également remercier tout le personnel du service de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de Transplant Québec pour avoir rendu possible les dernières volontés de Yves. Malgré cette douloureuse perte Yves restera toujours parmi nous. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la Sclérose Latéral Amyotrophique du Québec. La famille vous accueillera aule vendredi 28 avril de 19h à 21h30, ainsi que9h.