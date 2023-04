MÉNARD, Lucienne



Au CHSLD de Baie-Saint-Paul, le 18 avril 2023, à l'âge de 92 ans et 6 mois, nous a quittés Dame Lucienne Ménard. Elle était l'épouse de feu Monsieur Fernand Côté et elle demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis au Funérarium de lale vendredi 28 avril de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 8h30. Madame Lucienne Ménard laisse dans le deuil ses enfants : France, Alain (Sylvie Perron), Yvon (Lily Boivin); ses petits-enfants : Michaël (Jessica Bélanger), Marie-Lyne (Jean-Philippe Trudel), Jean-Philippe (Cynthia Blais), Charles-André, Marc-Olivier; ses arrière-petits-enfants; William, Charles-Antoine, Annabelle, Étienne, Alycia, Amélia, Jolianne, Anthony, Olivier, Éloi, Émile, Mathias, Josué; ses sœurs : Laurette (feu Thomas-Louis Desgagnés), Marcelle (Bernard Audet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre son époux elle est allée rejoindre ses parents : Amédée Ménard et Maria Guay; ses sœurs et ses frères : Thérèse, Béatrice, Colette, Maurice (Marguerite Tremblay), Jean-Denis (Danielle Bouchard). Un merci spécial est adressé à la Dre Marie-Christine Chevrette et au personnel du CHSLD de Baie-Saint-Paul, unité Dina-Boivin, pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Saint-François d'Assise pour la communauté de Baie-Saint-Paul, des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la