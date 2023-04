BEAUMONT, Michelle



À Saint-Brigid's Home, le 31 mars 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Michelle Beaumont. Elle demeurait à Québec, native de Ste-Catherine-de-la-J-Cartier. Madame Beaumont laisse dans le deuil ses fils: Mario (Manon) et Sylvain; ses frères et soeurs de la famille Beaumont: Réal (Gisèle), Solange, Colette, Gisèle Desbiens ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 13h sous la direction de la