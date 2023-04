VACHON, Charles



À l'Hôpital de Saint-Georges, le dimanche 16 avril 2023, est décédé à l'âge de 70 ans, monsieur Charles Vachon, époux de madame Suzanne Carrier. Il était le fils de feu Rosario Vachon et de feu Annette Carrier. Il demeurait à Sainte-Rose-de-Watford. Monsieur Charles Vachon sera exposé à la :le vendredi 28 avril de 19h à 21h et le samedi 29 avril de 8h30 à 10h45.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure sous la direction de la maison funéraire :Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne, ses deux fils Maxime (Geneviève Roy) et David (Patricia Canuel) ainsi ses petits-enfants : Charles-Antoine, Marianne et Lisa Marie Vachon. Il était le frère de : feu Georgette (feu Jean-Marie Vir), Huguette (feu Oliva Gilbert, Antoine Fournier), feu Marie-Marthe (Martial Jacques), feu Gilles (Andrée Doire), feu Gilberte (Maurice Jacques), Anne (Jean Bédard) et feu France (feu Eddy Bélanger). De la famille Carrier, il était le gendre de feu Roland Carrier (Lauretta Bougie) et le beau-frère de : Gaétan, Diane (Denis Côté), Murielle (Damien Audet), Richard (Francine Lessard), Agathe (feu Richard Auclair) et Thérèse (Jeannot Provençal). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, plus spécialement sa filleule Odile Côté et son filleul Patrick Jacques ainsi que de nombreux amis (es) et collègues de travail. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Kateri-Tékakwitha pour la communauté de Sainte-Rose-de-Watford, 195, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec), G0R 1S0.