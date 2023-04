PICARD, Charles



À Québec, le 5 avril 2023, à l'âge de 54 ans, est décédé monsieur Charles Picard, fils de feu dame Cécile Laprade et de feu monsieur Yves Picard. Il demeurait à Québec.Une cérémonie aura lieu en toute intimité ultérieurement. Il laisse dans le deuil, son frère Louis (Lynes), son neveu Maxime (Sophie), sa nièce Pénélope (Antony) et leurs enfants Elliot et Justin, ainsi que plusieurs ami(e)s.