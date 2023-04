GAGNON, Jean



À Québec, le 5 janvier 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean Gagnon, époux de feu Rollande Vézina. Il était le fils de feu monsieur David Gagnon et de feu madame Marie-Anne Rousseau. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifMonsieur Gagnon laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Pierre, Robert, Daniel et Johanne; ses petits-enfants : Sylvie, Geneviève, Chantal Gagnon-D'orr, Maxime, Samuel Arcand-Gagnon, Christian Gagnon; ses arrière-petits-enfants : Maeva Livernoche et Lya Gagnon; ses belles-filles : Sonia, Chantal et Marie-Josée ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec, 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc G1M 3H6.