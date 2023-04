LEMAY, Benoît



À la Résidence Côté Jardins à Québec le 21 mars 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Benoît Lemay époux de dame Jeannine Ethier, fils de feu dame Doria Perreault et de feu monsieur Auguste Lemay. Il demeurait à Québec depuis près de 60 ans.Il nous a quittés tout doucement, en même temps que l'hiver, en amenant avec lui son calme, sa patience, sa grande générosité, son courage ainsi que son amour pour son chalet. Il était très attaché aux Frères du Sacré-Coeur d'Arthabaska et à l'Université Laval, deux institutions où il a oeuvré comme enseignant la majeure partie de sa vie. C'était une force tranquille, un homme à l'écoute des autres qui aimait aussi rire et agacer gentiment. Il a été un époux, un père et un grand-père extraordinaire, toujours présent et attentionné, un ami apprécié de tous. Il a marqué nos coeurs à tout jamais. La famille vous accueillera au :de 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Outre son épouse Jeannine, il laisse dans le deuil sa fille, Sophie (Guy Mathieu) ; sa petite-fille, Annabelle; son beau-frère Jacques Ethier (feu Pierrette); ses neveux et nièces : Carole Lemay, France Ethier et Camil Ethier; de nombreux et nombreuses ami(e)s très proches et cher(ères) à son coeur ainsi que plusieurs ancien(ne)s collègues, voisins et voisines et autres parents. Il est allé rejoindre son frère Gaston (feu Marie-Paule), son neveux Yvan Lemay (Lucie Gauthier) et son beau-frère Marcel Ethier (Lucie Brouillette). Les membres de la famille tiennent à remercier d'une manière toute spéciale le personnel et tous les intervenants de la Résidence Côté Jardins pour leurs bons soins, leur dévouement et toute l'attention portée à Benoît, à son épouse Jeannine ainsi qu'à toute sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer (625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal Québec, H3A 3S5), www.societederecherchesurlecancer.ca