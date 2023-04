SAMSON, Gisèle Gagnon



Au Pavillon Bellevue, le 8 avril 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée Madame Gisèle Gagnon Samson, épouse de feu L. Robert Samson. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louis (Diane Couture), Claire, Pierre (Hélène Raymond), Edith (Bernard Thibault), Paul (Caroline Laprise); ses petits-enfants, qu'elle aimait tant, Sophie (Simon), Alexandre (Sophie), Jean-Philippe (Catherine Fée), François (Sunuchakan), Sébastien (Cyndi), Maude (Marc-Olivier), Camille (Simon) et Léa; ses arrière-petits-enfants, de la petite visite qui lui plaisait tellement, Edouard, Charles, Georges, Audrey-Anne, Naomi, Antoine, Emile, Théodore, Béatrice, Justine, Amanda, Antoni et Olivia, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, particulièrement ses amies " Ses Copines - Les ABC ". Elle est allée rejoindre son Robert, et leur fille, bébé Hélène (décédée à l'âge de 3 mois), ainsi que ses parents Jos Gagnon et Edith Fortier, ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères des familles Gagnon et Samson. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Pavillon Bellevue, principalement à l'équipe du 3e étage pour leurs bons soins, leur attention et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux organismes suivants : La Société Alzheimer https://www.alzheimerchap.qc.ca/, Parkinson Québec https://prqca.ca/ ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM/ La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 28 avril 2023 de 19h à 21h30,de 9h à 11h.