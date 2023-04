LALIBERTÉ, Jeanne d'Arc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 avril 2023, à l'âge de, est décédée madame Jeanne-d'Arc Laliberté, épouse de feu monsieur Clément Gagnon. Elle demeurait à Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marcelle (Florent Morasse), Yolande (Jean-Guy Laliberté), feu Gilles (Monique L'Heureux), Monique (Léon Plaisance), Jacques (Solange Lemay), Claire (Robert Nadeau), Michel (Danielle Plaisance); ses petits-enfants : Christian et François Morasse, Martin, Dominique et Gilbert Laliberté, Nancy, Steeve et Isabelle Gagnon, Mathieu Plaisance, Francis, Julien, Vincent et Eveline Gagnon, Nicolas Gagnon, leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la résidence Le Riverain de Lotbinière et au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera àà compter de 9h30.La direction des funérailles a été confiée à la :