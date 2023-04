ST-MARTIN, Michael



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 13 avril 2023, à l'âge de 76 ans et 2 mois, est décédé monsieur Michael St-Martin, époux de feu madame Louise Roy, fils de feu madame Margaret Murphy et de feu monsieur Jean St-Martin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à partir de 9 h 30. L'inhumation se fera au cimetière St-Patrick à une date ultérieure. Il est allé rejoindre son épouse Louise Roy. Il laisse dans le deuil son fils Louis et sa conjointe Ann-Catherine; ses petits-enfants : Vincent, Laurent et Béatrice; ses beaux-frères : André (Claudette) et feu Jean-Pierre; sa nièce Julie; sa belle-soeur Linda West, ainsi que de nombreux cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, téléphone : 418 525-4385, courriel : fondation.chuq@chuq.qc. ca, site web : https://www.jedonneen ligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.